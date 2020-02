Bislang unbekannte Einbrecher haben am Mittwochabend in einer Wohnung in Memmingen einen Waffentresor samt Inhalt erbeutet. Im Waffentresor befanden sich eine geringe Menge Bargeld und die beiden Kurzwaffen des Bewohners (76) der Sportschütze ist.

Der Bewohner war zur Tatzeit nicht zuhause, kann also zu den Tätern auch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Memmingen bittet um Hinweise: Wer hat im Bereich zwischen der Saarlandstraße, dem Tummelplatzweg und der Schlachthofstraße (Ost-West-Richtung) und der Saarlandstraße, dem Spinnereiweg, dem Metzgerweg, dem Aspenweg und der Sandstraße (Nord-Süd-Richtung) verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Memmingen entgegen unter der Telefonnummer 08331-1000.