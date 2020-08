In der Nacht auf Samstag ist der Streit zwischen einem Paar (beide 48) in Memmingen eskaliert. Laut Polizei hat die Frau den Mann schließlich mit einem Messer angegriffen, ihn in den Bauch gestochen und an den Armen verletzt.

Nicht lebensgefährlich verletzt

Der Mann konnte aus der Wohnung im dritten Stock auf die Straße flüchten. Er wurde im Klinikum Memmingen versorgt und konnte das Krankenhaus bereits am Sonntag wieder verlassen.

Beide hatten getrunken

Hintergrund des Streits ist offenbar Eifersucht seitens der Frau. Beide waren stark betrunken, der Streit hat sich zum Eifersuchtsdrama hochgeschaukelt.

Die Polizei hat das Messer in der Wohnung sichergestellt. Sie sitzt jetzt wegen versuchten Totschlags in Haft.