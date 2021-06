Ein 26-jährige Mann hat am Montag auf einem Gehweg am Tiroler Ring in Memmingen zwei Joggerinnen belästigt. Laut Polizei saß der Mann auf einer Parkbank, nahm Blickkontakt mit den beiden Frauen auf und spielte an seinem Geschlechtsteil herum.

Der Ehemann einer der beiden Frauen verfolgte den 26-Jährigen dann mit dem Fahrrad und konnte der Polizei den genauen Standort des Mannes mitteilen.