Ein 28-jähriger Memminger wollte sich am Freitagnachmittag in einer Memminger Apotheke seinen Drogenersatzstoff besorgen. Er hatte allerdings kein Rezept für den Ersatzstoff. Die Apothekerin verweigerte daher die Herausgabe. Daraufhin fing der Drogenabhängige an, gegen die Türe der Apotheke zu treten und die Apotheken-Angestellte zu bedrohen. Nachdem die Polizei verständigt wurde, ist der Mann geflohen.

Polizei kann den aggressiven Mann festnehmen

Im Rahmen der Fahndung hat die Polizei den Flüchtigen gefunden. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der Mann mit dem Ellbogen nach einem Polizisten zu schlagen und musste gefesselt werden.

Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades und den Konsum diverser Drogen, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Den Mann erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.