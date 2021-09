Voneinander unabhängige Rauschgiftkontrollen führten Samstag und am Montag zur Festnahme zweier Männer (50 und 21). Beide sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Erster Fall: Amphetamin dabei

Samstagnachmittag wollten Polizeibeamte in Memmingen den 21-Jährigen kontrollieren. Der Mann versuchte sich allerdings durch Flucht und Widerstand der Personenkontrolle zu entziehen. Die Beamten fesselten ihn und brachten ihn zur Polizeiinspektion. Im Rahmen der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten dann Amphetamin in Form von Ecstasy-Tabletten. Seine Vorführung am Sonntag endete in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Zweiter Fall: Verdacht auf Drogenhandel

Im zweiten Fall haben Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen am Montag die Wohnung des 51-Jährigen in Markt Wald durchsucht, und zwar "im Rahmen einer Überprüfung in anderer Sache", wie es im Polizeibericht heißt. Die Beamten fanden "Marihuana und Amphetamin im jeweils mittleren zweistelligen Grammbereich", so die Polizei. Der 50-jährige Mann wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde er am Dienstag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls befindet er sich in Haft.