Am Samstag gegen 5 Uhr kam es vor einer Kneipe in der Memminger Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen mindestens fünf betrunkenen Männern. Anwohner informierten die Polizei. Als die Beamten ankamen, trafen sie auf drei Verletzte, die entweder durch Faustschläge oder durch Pfefferspray im Gesicht verletzt worden waren.

Zwei Männer, die wohl an der Schlägerei beteiligt waren, fanden die Beamten in der Nähe. Nach Angaben der Polizei verweigerte ein 22-Jähriger seien Personalien herauszugeben. Er weigerte sich, mit zur Polizeidienststelle zu kommen und beleidigte die Beamten. Schließlich wurde er mit Gewalt gefesselt und in die Ausnüchterungszelle gebracht, wobei er Widerstand leistete. Ein 21-jähriger Beschuldigter wurde nach Personalienfeststellung wieder entlassen. Der genaue Tatablauf der Schlägerei muss noch durch Vernehmungen ermittelt werden.