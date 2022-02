Am Montagmittag haben ein Mann und eine Frau in einem Zoogeschäft in Memmingen versucht, Spendendosen zu stehlen. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts beobachtete die beiden jedoch dabei, wie sie sich laut Polizeimeldung verdächtig zwischen den Regalen aufhielten. Sie sah dann, wie der Mann eine Spendenbox, die an der Kasse stand, einpackte.

Konfrontation und zweiter Vorfall

Die Mitarbeiterin konfrontierte den Mann anschließend mit dem Diebstahl. Daraufhin gab er die Box wieder heraus und verließ sofort das Geschäft. Wenige Minuten später folgte ihm auch die Frau. Beim Anschauen der Videoaufzeichnungen der Kamera stellte sich dann aber heraus, dass die Frau eine weitere Spendendose eingepackt hatte. Die Frau konnte jedoch durch die Aufnahmen eindeutig identifiziert werden. Sie war schon in der letzten Woche wegen ähnlicher Delikte in Memmingen auffällig geworden.