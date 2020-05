Am Donnerstag, dem 07.05.2020 zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wurde ein 45-Jähriger Opfer eines Trickdiebstahls. Laut der Polizei sei der Geschädigte bei seiner Bank gewesen, um Bargeld abzuheben, wobei er vermutlich beobachtet wurde. In der Folge wurde der Geschädigte, der mit dem Fahrrad unterwegs war, in Buxheim von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer leicht von hinten angerempelt. Dabei entstanden weder Verletzungen noch andere Schäden. Nach einem kurzen Gespräch setzten beide Fahrradfahrer ihre Fahrt fort. Zuhause angekommen bemerkte der Geschädigte, dass ein zuvor auf dem Gepäckträger befindlicher Beutel mit seiner Brieftasche und darin befindlichen 930 Euro fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass dieser durch den unbekannten Fahrradfahrer während des kurzen Gesprächs entwendet wurde und der Zusammenstoß daher nur der Ablenkung diente.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Memmingen unter 08331-1000 entgegen.