Am 30.09.2020, gegen 17.30 Uhr, war ein 39-jähriger Pkw-Lenker auf der A 96 in Richtung München unterwegs.

Als sein Fahrzeug zu Stottern begann, fuhr er an der Anschlussstelle Memmingen-Nord ab. Am Ende der Ausfahrtspur, unmittelbar an der Einmündung zur Europastraße, fing das Auto plötzlich aus dem Motorraum zu qualmen an, weshalb er sofort anhielt und sich in Sicherheit brachte. Einen Moment später stand das Fahrzeug in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr Memmingen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Brandursache war sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand. An dem völlig zerstörten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Während der Lösch- und Bergearbeiten war die Europastraße stadtauswärts von der Feuerwehr gesperrt worden.