Bei einem Streit am Dienstag gegen 14:40 Uhr in der Memminger Mozartstraße verletzte eine 49-Jährige ihren gleichaltrigen Partner mit einem Messer an der Stirn. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann stark blutend im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gefunden.

Nach einem Streit mit Messer verletzt

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Frau ihren Partner nach einer Streitigkeit mit einem Messer an der Stirn verletzt hatte. Die Beamten nahmen die 49-Jährige noch in der Wohnung fest. Sowohl sie als auch ihr Partner waren zur Tatzeit betrunken. Bei der Frau wurden 1,6 Promille und bei dem Mann 3,2 Promille gemessen. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Er erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die 49-Jährige wurde am Mittwoch der Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die gegen die Angreiferin Haftbefehl erließ. Die Frau wurde im Anschluss in eine bayerische JVA gebracht.