In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Mann vor einer Gaststätte in Memmingen mehrere Personen bei einer Schlägerei verletzt. Wie die Polizei meldet, war der Mann so aggressiv und betrunken, dass ein Türsteher ihn rauswarf. Vor dem Lokal geriet er dann mit einer ebenfalls betrunkenen Gruppe in Streit.

Großeinsatz der Polizei

Vier Personen wurden bei der anschließenden Schlägerei leicht verletzt. Die Polizei Memmingen war gleich mit mehreren Streifen im Einsatz. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht gemeinsam mit einem Bekannten in der Arrestzelle. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen mehreren Körperverletzungen.