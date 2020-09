Am Donnerstag, 03.09.2020, gegen 21:45 Uhr ging auf der Polizeiinspektion Memmingen die Mitteilung ein, dass ein Mann in einer Lokalität in der Kemptner Straße Gäste mit einem Messer bedrohen würde.

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung hatte der Mann die Gaststätte bereits verlassen. Kurze Zeit später trafen die Beamten ihn an einer anderen Lokalität an. Er verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ und folgte den Anweisungen der Beamten nicht.

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seinem Verhalten nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und er verbrachte die Nacht in der Zelle. Zudem stellten sie sein Messer sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.