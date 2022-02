In Memmingen ist am frühen Sonntagabend ein 38-jähriger Betrunkener mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Anschließend verließ er den Unfallort.

Über zwei Promille

Der Mann war auf der Straße "Am Stadion" in Richtung Hühnerbergstraße unterwegs als er nach rechts von der Straße abkam und dort gegen einen Baum prallte. Nach dem Unfall verließ er die Unfallstelle. Eine Streife erwischte den 38-Jährigen aber wenig später auf einer Parkbank sitzend. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten stellten den Führerschein noch vor Ort sicher und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Durch den Unfall wurde ein Mitfahrer leicht verletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro.