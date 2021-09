Am Mittwochabend hat eine 27-jährige Betrunkene einem Polizisten in Memmingen mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 19:05 Uhr in den Erlenweg gerufen, weil sie sich gegen ein Hausverbot widersetzt hatte. Die Frau hatte einen Hund dabei, den sie trotz Auflage nicht angeleint hatte.

Nachdem die 27-Jährige auch nach mehrfacher Aufforderung den Erlenweg nicht verlassen wollte, nahmen die Polizisten sie in Gewahrsam. Weil sie so aggressiv war, legten die Beamten ihr Fußfesseln an, als sie sie zum Polizeiauto brachten. Dabei trat sie einem Beamten mit dem Fuß gegen die Schläfe. Er wurde dabei leicht verletzt.

Alkoholtest ergibt fast 3,7 Promille

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3,7 Promille. Die Frau wurde deshalb zur ärztlichen Überwachung ins Klinikum gebracht. Gegen die amtsbekannte Täterin wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.