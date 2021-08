In Memmingen ist am Mittwochabend ein 45-jähriger Traktorfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 45-Jährige war auf der Riedbachstraße in Richtung Benningen unterwegs, als er auf Höhe einer Tankstelle nach links abbiegen wollte. Ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Autofahrer versuchte in diesem Moment den Traktor zu überholen und rammte ihn.

Traktorfahrer schwer verletzt

Dadurch überschlug sich der Traktor und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Der Traktorfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Klinikum Memmingen gebracht werden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 17.000 Euro.