Am Samstag ist es gegen 21:40 Uhr zu einem Streit zwischen zwei jugendlichen Memminger Frauen gekommen. Laut Polizei "beendete" ein Freund der einen Dame den Streit, indem er die Kontrahentin seiner Freundin mit dem Kopf gegen ein geparktes Fahrzeug schubste.

Aus der umstehenden Gruppe zog daraufhin ein 32-jähriger Memminger eine Pistole und zielte damit auf einen, ebenfalls in der Gruppe stehenden, unbeteiligten Mann. Als dieser floh, zielte er auf eine weitere Person, ehe er selbst zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde der 32-jährige festgenommen. In seiner Wohnung in der Nähe des Tatortes wurden die PTB-Waffe und Drogen aufgefunden. Den bereits polizeibekannten Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung sowie Verstößen nach dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz.