Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr hat ein unbekannter Täter 2.000 Euro aus der Kasse eines Juweliers in Memmingen gestohlen. Der Mann soll das Geld in einem unbeobachteten Moment an sich genommen haben, so die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen sollen sich melden



Der Täter soll beim Verlassen des Juweliers in der Innenstadt von zwei Frauen beobachtet worden sein. Die beiden Frauen hatten nach der Tat noch Kontakt zu dem geschädigten Ladenbesitzer. Die beiden Zeuginnen sollen sich bei der Polizei in Memmingen melden. Die Telefonnummer lautet 08331-1000.