In Memmingen ist am Samstagabend ein Streit zwischen einem 50-jährigen Mann und einem 27-jährigen Mann eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung in der Parkanlage "Reichshain" soll der ältere dem jüngeren Mann mit einem Backstein auf den Kopf geschlagen haben.

Mann (50) stellt sich selbst

Vor Ort trafen die Beamten dann den jüngeren der beiden Männer mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde an. Der gab an, ein Bekannter, der 50-jährige Mann, habe ihm einen Backstein auf den Kopf geschlagen. Außerdem fehle seine Silberkette. Der 27-Jährige wurde in eine Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet wurde sofort eine Fahndung eingeleitet.

Nur wenige Minuten später meldete sich der 50-Jährige selbst bei der Polizei Memmingen. Er wurde vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erlies die zuständige Richterin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 50-Jährigen. Bei der Durchsuchung wurden mehrere Steine, darunter ein Backstein und vier Cannabispflanzen gefunden. Die Kette des 27-Jährigen fanden die Beamten nicht. Der 27-Jährige hatte sich zwischenzeitlich nach Erstversorgung selbst aus dem Krankenhaus entlassen.

Mehrere Anzeigen

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen. Derzeit wird gegen den 50-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Wegnahme der Halskette und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.