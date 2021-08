Am Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein umzäuntes Gelände eines Autohauses an der Europastraße in Memmingen eingedrungen. Laut Polizeiangaben machten sich die Täter an insgesamt sieben "hochpreisigen" Autos zu schaffen.

Navigationsgeräte und Lenkräder geklaut



Mit brachialer Gewalt schlugen die Täter die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein, um an deren Navigationsgeräte und Lenkräder zu gelangen. Außerdem bauten die Täter auch Scheinwerfer aus und rissen oder schraubten zum Teil Anbau- und Verkleidungsteile ab bzw. weg.

Insgesamt 120.000 Euro Schaden



An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 70.000 Euro. Der Wert der geklauten Teile dürfte sich auf weitere 50.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08331/100-0.