In Memmingen ist am frühen Freitagnachmittag eine 66-jährige Autofahrerin in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Sowohl die Frau als auch der LKW-Fahrer wurden dabei, teilweise schwer, verletzt.

Ursache unklar

Warum die 66-Jährige in den Gegenverkehr geraten war, ist aktuell noch unklar. Durch den Zusammenprall wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Ein vorbildlicher Ersthelfer kümmerte sich sofort um die eingeklemmte Frau. Auch der LKW Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Beide mussten in naheliegenden Krankenhäuser gebracht werden.

40 Einsatzkräfte vor Ort

Laut Polizeibericht waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Memmingen und der Feuerwehr Buxheim an der Unfallstelle. Daneben waren noch drei Rettungswagenbesatzungen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber in den Einsatz involviert. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen aufgenommen.