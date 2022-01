Eine Schweizerin hat am Sonntagnachmittag auf der A96 bei Memmingen verbotenerweise mehrere Autos im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost überholt. Zu allem Überfluss befand sich in einem der Autos eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen. Laut einer Polizeimeldung haben die Polizeibeamten die 38-jährige Fahrerin angehalten und sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Für das zu erwartende Bußgeldverfahren wurde eine Sicherheitsleistung in fast dreistelliger Höhe einbehalten.