Ein Autofahrer hat am Mittwochvormittag auf der A96 im Überholverbot im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost einen Streifenwagen überholt. Die Beamten beobachteten zunächst im Rückspiegel, wie der 36-jährige Schweizer ein Auto und einen Lastwagen überholte. Als er dann noch an dem Streifenwagen vorbeifuhr, hielten die Beamten den Mann an. Laut Polizei musste der Schweizer eine Sicherheitsleistung in Höhe eines fast dreistelligen Betrags leisten.