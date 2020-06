In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich auf der A7 bei Memmingen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto beim Einfahren in den Autobahnparkplatz Aumühle-West in einen geparkten Sattelzug geprallt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-jährige Autofahrer in den Autobahnparkplatz ein. Dort stieß er mit hoher Geschwindigkeit in einen Sattelzug, der ordnungsgemäß geparkt war. Einsatzkräfte mussten das Auto mithilfe eines Krans unter dem Sattelauflieger befreien. Sie konnten den Mann nur noch tot bergen. Der Verunglückte hatte keine weiteren Mitfahrer. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizei ordnete einen Gutachter an die Unfallstelle, um die Unfallursache zu klären. Der Parkplatz wird bis in die Morgenstunden gesperrt sein, so die Polizei weiter. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Memmingen und Kräfte des Rettungsdienstes.