Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in ein Polizeifahrzeug geknallt. Der 20-Jährige fuhr laut Polizei von der Rudolf-Straße kommend in die Fraunhoferstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Polizeiautos.

Fünf verletzte



Das Auto des Unfallverursachers stieß nach Angaben der Polizei ungebremst mit dem Streifenwagen zusammen, wodurch dieser auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort zum Stehen kam. Das Auto des 20-Jährigen drehte sich um 90 Grad und kam mitten auf der Kreuzung zum Stillstand. Seine 13 und 15 Jahre jungen Mitfahrerinnen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der 20-Jährige und die beiden Polizeibeamten verletzten sich ebenfalls leicht, verzichteten aber auf eine ärztliche Sofortbehandlung.

Etwa 30.000 Euro Sachschaden



Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro. Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.