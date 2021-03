Am Sonntagnachmittag ist das Auto eines 20-Jährigen bei einem Unfall auf der A96 bei Memmingen in die Luft geschleudert worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige in Richtung München unterwegs. Auf Höhe Volkratshofen kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen die an dieser Stelle ansteigende rechte Schutzplanke, wodurch das Fahrzeug in die Luft geschleudert wurde.

Das Auto kam danach wieder auf den Rädern auf. Der 20-Jährige versuchte die Spur zu halten, stieß d abei aber noch mehrmals gegen die rechte Schutzplanke, ehe er schließlich auf dem Seitenstreifen anhalten konnte. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise dafür, dass der 20-Jährige kurz eingeschlafen sein könnte. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.