Am Montagmorgen gegen 6:20 Uhr streifte der Außenspiegel eines Autos in der Memminger Spitalgasse einen Radfahrer. Der stürzte zu Boden und verletzte sich. Er kam vorsorglich zur Untersuchung in das Klinikum. Der Autofahrer hielt nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Die Polizei Memmingen bittet den Unfallfahrer sowie Zeugen, sich unter 08331/100-0 zu melden.