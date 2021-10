Auf der A7 bei Altenstadt ist es am Dienstag zu einem Unfall mit einem Waschbär gekommen. Ein Autofahrer hatte das Tier bei Dunkelheit zu spät gesehen und nicht mehr ausweichen können.

Fahrer blieb unverletzt

Am späten Abend war ein 42-jähriger Mann aus dem Oberallgäu mit seinem Auto auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Altenstadt lief plötzlich vor ihm ein Waschbär auf die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erwischte das Tier, das tot auf der Fahrbahn liegenblieb Die Autobahnpolizei Memmingen hat es kurz darauf von der Fahrbahn geräumt. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.