Am Montagabend ist ein Auto eines 76-jährigen Mannes auf dem Parkplatz der Bismarckschule komplett ausgebrannt. Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum, so die Polizei.

Benzin ins Abflussnetz geraten

Das Feuer griff innerhalb kürzester Zeit auf den Innenraum über und wurde beim Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Eine bisher unbekannte Menge Benzin ist auch in das öffentliche Abflussnetz geraten. Bei dem Autobrand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden des total ausgebrannten Autos beträgt etwa 23.000 Euro. Am Teerbelag des Parkplatzes ist ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden.