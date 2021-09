Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr ist ein Auto in Memmingen über den Fuß eines 11-Jährigen gefahren und geflüchtet. Der Junge radelte laut Polizei vom Vöhlin-Gymnasium kommend die Welserstraße in Richtung Stadtweiherstraße entlang. An der Einmündung zur Stadtweiherstraße musste er verkehrsbedingt anhalten.

Schüler erleidet Quetschung

Zeitgleich bog ein Auto von der Stadtweiherstraße in die Welserstraße ab und fuhr dem wartenden Kind dabei über den linken Fuß. Danach fuhr es ohne anzuhalten weiter. Der Schüler erlitt eine Quetschung und begab sich anschließend zur Untersuchung in das Klinikum.

Bei dem Auto könnte es sich um einen weißen BMW gehandelt haben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen den Fahrer sowie Zeugen des Sachverhaltes sich unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden.