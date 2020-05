Ein 39-jähriger Memminger ist am Freitagabend kurz vor Mitternacht offenbar unberechtigt in den Seilen der Wakeboardanlage in der Neuen Welt herumgeklettert. Die Polizei erhielt eine Mitteilung, dass der Mann dabei ausgerutscht und hängengeblieben sei.

Vor Ort fanden die Beamten den 39-jährigen regungslos mit einem Gurt an den Seilen befestigt. Die Feuerwehr Memmingen befreite den Mann schließlich aus seiner misslichen Lage. Er war augenscheinlich wohlauf, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, um etwaige Verletzungen auszuschließen, teilt die Polizei mit. Das Motiv des Mannes, der sich offenbar unberechtigt, allerdings mit Sicherung auf den Seilen der Anlage bewegte, ist noch unklar.