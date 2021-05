Am Montag hielt ein 42-jähriger mit seinem Opel Zafira verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage in der Dr.-Karl-Lenz-Straße in Amendingen, um anschließend rechts in die Donaustraße abzubiegen. Eine hinter ihm in einem Nissan fahrende 26-Jährige übersah den haltenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt, am Nissan wurde die Frontstoßstange eingedrückt, der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten die verwaschene Aussprache der 26-Jährigen und Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Bei der 26-Jährigen wurden Blutentnahmen durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.