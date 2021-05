+++Update um 21:45+++

Ein anonymer Anrufer hat in Memmingen und Bad Wörishofen für kurze Zeit Angst und Schrecken verbreitet! Der Mann hatte am Freitagabend auf der gemeinsamen Telefonnummer der Impfzentren Bad Wörishofen und Memmingen eine Bombendrohung abgegeben. In welchem von den beiden Impfzentren die Bombe sein sollte, hatte der Anrufer nicht mitgeteilt. Die Polizei hat daraufhin in einem Großeinsatz um ca. 20:50 Uhr beide Gebäude evakuiert und die Bereiche großräumig abgesperrt. Mit Suchhunden haben die Beamten die Impfzentren abgesucht. Gegen 21:30 dann die Entwarnung: Die Polizei hat die Suche beendet, es war keine Bombe in den Gebäuden. Die Gebäude sind jetzt wieder freigegeben.

Bombendrohung in Unterallgäuer Impfzentren: Die Polizei hat die Gebäude in Memmingen und Bad Wörishofen evakuiert und durchsucht. Es wurde keine Bombe gefunden.

Polizei: "Es war niemand in Gefahr"

"Wir nehmen diese Bombendrohung durchaus ernst", hatte Polizei-Pressesprecher Holger Stabik gegenüber all-in.de mitgeteilt. Allerdings sei die Polizei nicht davon ausgegangen, dass jemand in Gefahr war. Zum Zeitpunkt der Drohung waren zu impfende Personen, Ärzte und Hilfspersonal im Gebäude. Die Impfungen wurden während der Durchsuchung der Gebäude außerhalb in provisorischen Impf-Stationen durchgeführt. Die Polizei ermittelt jetzt, wer der anonyme Anrufer war.