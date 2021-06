Am Sonntagabend soll ein Unbekannter mit einem Laserpointer auf Höhe Memmingen einen Piloten geblendet haben, der zu dem Zeitpunkt knapp 12 Kilometer über dem Boden flog. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall um 21:40 Uhr. Demnach war das Verkehrsflugzeug von London auf dem Weg nach Tel Aviv.

Polizei ermittelt



Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Die Polizei teilt mit: "Ob es zu einer Blendung des Piloten kam, muss noch im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen gegen den unbekannten Tatverdächtigen geklärt werden." Die Deutsche Flugsicherung in Karlsruhe hatte den Vorfall zunächst bei der Grenzpolizeigruppe der Polizeiinspektion in Memmingen angezeigt.