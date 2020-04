Eine Gruppe junger Männer ist am Donnerstagnachmittag bei einer Polizeikontrolle in Memmingen vor den Beamten geflüchtet. Die Polizisten haben einen 18-Jährigen eingeholt und vorläufig festgenommen. Er hat am Donnerstagabend Anzeige gegen die Polizeibeamten erstattet.

Laut Polizei hatten die Beamten zuvor die Information bekommen, dass sich mehrere junge Männer auf einem Spielplatz in der Feystraße aufhalten würden. Als die jungen Männer den Streifenwagen bemerkten, rannten sie in verschiedene Richtungen weg. Die Beamten haben einen der Männer, einen 18-Jährigen aus Memmingen, mit dem Streifenwagen eingeholt. Bevor die Polizisten ihn greifen konnten, rannte er nach Angaben der Beamten erneut weg. Auf einer Wiese haben sie den jungen Mann schließlich widerstandslos vorläufig festgenommen. Er wurde nach der Feststellung seiner Personalien wieder entlassen.

Am Donnerstagabend erschien der 18-Jährige dann mit einem Beziehungsberechtigten auf der Polizeiinspektion Memmingen und erstattete Anzeige gegen die Beamten. Nach Angaben des jungen Mannes hätten ihn die Polizisten bei der vorläufigen Festnahme verletzt, erklärt die Polizei in einer Mitteilung.

Wie die Mutter des 18-Jährigen gegenüber all-in.de erklärt, sind die Polizisten gegenüber den Jugendlichen sehr rabiat vorgegangen. Ihr Sohn wurde nach eigener Aussage bei der Festnahme an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben kündigte die Polizei weitere Ermittlungen an.