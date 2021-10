Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr haben zwei 20-Jährige auf der A7 auf Höhe Memmingen ihre Kajaks verloren. Wie die Polizei berichtet, befanden sich die Kajaks auf einem speziellen Dachträger. Sie lösten sich und fielen auf die Autobahn.

Nachfolgende Fahrzeuge wurden dadurch nicht beschädigt. An dem Dachträger wurde eine Bruchkante festgestellt, die auf eine Materialermüdung beim Metallträger schließen lässt. An den Sportgeräten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Auf dem Weg zur WM

Die beiden Männer waren auf dem Weg zur Extrem-Kajak-Weltmeisterschaft im Ötztal. Ihre Sportgeräte wurden nach dem Vorfall neu verladen und somit konnten sie voraussichtlich an dem Wettbewerb teilnehmen.