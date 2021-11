Am Dienstag, 16.11.2021, wollte ein aus Rumänien kommender LKW-Fahrer seine Ladung in der Mammostraße abladen. Als er den Anhänger öffnete, sprangen plötzlich drei Jugendliche von der Ladefläche und flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten dann die drei vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen handelte es sich um in Rumänen als Asylbewerber registrierte Jugendliche, welche über die ungarische Grenze auf der Ladefläche des LKWs nach Deutschland illegal einreisten. Bei der Polizei stellten sie Asylantrag und wurden anschließend nach Rücksprache mit dem Jugendamt in eine geeignete Einrichtung gebracht.