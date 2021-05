Am Mittwoch gegen 16:25 Uhr hat ein bislang unbekannter Jugendlicher einen 16Jährigen in Memmingen angegriffen. Nach Angaben der Polizei war der Angegriffene zusammen mit einem weiteren Jugendlichen in in der Parkanlage in der Neuen Welt stadteinwärts unterwegs.

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen



Auf dem Weg kam ihnen der Täter entgegen, der dem 16-Jährigen unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht schlug. Der Getroffene fiel zu Boden und wurde dann vom Angreifer nochmals mit beiden Händen auf die Brust und den Rücken geschlagen. Anschließend rannte der Angreifer in unbekannte Richtung davon.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich,

ca. 1,77 m groß,

ca. 15 Jahre alt,

schlank,

schwarze glatte Haare mit Sidecut,

dunklerer Teint,

trug einen Trainingsanzug der Marke Adidas mit schwarzer Jacke und Hose.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0.