Eine Joggerin mit Kinderwagen hat am Donnerstag Nachmittag in Amendingen (Stadtteil von Memmingen) ein 10-jähriges Kind verletzt. Der Schüler war zu Fuß in der Donaustraße unterwegs. Als er nach rechts in den Fußweg in Richtung Kaspar-Klaus-Straße lief, kam ihm eine Frau joggend mit einem Kinderwagen entgegen. Die Joggerin traf den Schüler an der linken Körperhälfte, sodass er zu Boden fiel.

Schüler verletzt, Frau mit Kinderwagen joggt weiter

Der Schüler blieb daraufhin zunächst mit Schmerzen auf dem Boden liegen. Laut Polizei erlitt er mehrere Prellungen und Schürfwunden und musste ärztlich behandelt werden. Die Joggerin dagegen setzte ihren Weg fort.

Die Beschreibung der Joggerin:

ca. 170 cm groß

ca. Mitte 20

schlank, glatte Haare

Die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 08331/100-0.