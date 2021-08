Am Wochenende hat die "Kontrollgruppe Poser- und Tuningszene" des Präsidiums Schwaben Süd/West trotz des schlechten Wetters im gesamten Allgäu erneut zahlreiche Kontrollen getunter Autos durchgeführt. Die Polizei hat insgesamt acht Verstöße festgestellt. Bei vier davon haben die Polizeikräfte die Autos direkt sichergestellt und einem Gutachter vorgeführt.

Keine Schalldämpfung, kein Kat

Zwei dieser Autos waren mit mit einem Standgeräusch von 110 dB viel zu laut. Der Grund: Beide Besitzer hatten die Schalldämpferanlagen komplett leergeräumt. Auch die Katalysatoren waren entfernt. An einem war ein größerer Turbolader zur Leistungssteigerung verbaut und das Fahrwerk nicht eingetragen.

Tiefergelegt durch nachgerüstetes Luftfahrwerk

An zwei Fahrzeugen hat die Polizei ein nachgerüstetes Luftfahrwerk gefunden, mit dem die Autos so tief abgelassen werden konnten, dass die Räder in der Karosserie streiften und das Fahrzeug auf dem Boden aufsaß.