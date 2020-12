Die Polizei im Allgäu hat am Samstag mehrere Verstöße gegen das geltende Infektionsschutzgesetz festgestellt. In Lechbruck kontrollierten Beamte einen PKW. Dieser war mit drei Männern im Alter von 20 und 21 Jahren besetzt. Alle drei Männer gehörten unterschiedlichen Hausständen an und werden eine Anzeige erhalten.

Am frühen Samstagabend kontrollierte die Polizei ein geschlossenes Café in der Füssen Innenstadt und stellte dort vier Männer aus drei unterschiedlichen Hausständen fest. Die Männer hatten sich in privater Runde getroffen und gemeinsam ein Fußballspiel angesehen. Die Personen im Alter von 29 bis 55 Jahren erwartet nun ebenfalls eine Anzeige.

In Memmingen mussten Polizeibeamte in der Nacht zum Sonntag ebenfalls eingreifen. Anwohner hatten zunächst eine Ruhestörung in der Kuttelgasse gemeldet. Vor Ort stellten die Polizisten dann insgesamt neun lautstark feiernde Personen in einer Wohnung fest. Alle gehörten unterschiedlichen Hausständen an. Auch sie erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.