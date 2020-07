Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr hat es vor einer Memminger Gaststätte eine Schlägerei gegeben. Der Einsatz endete mit einem Großaufgebot, so die Polizei in einer Mitteilung.

Als die Polizei den Sachverhalt klärte, beobachtete sie, wie ein junger Mann gegen eine Hauswand pinkelte. Daraufhin kontrollierten ihn die Beamten. Der Mann schrie dabei lautstark herum. Eine Gruppe junger Männer, zu der er auch gehörte, kam in einer "hochaggressiven Stimmung" auf die Polizisten zu und störte die Kontrollen.

Der vermeintliche Anführer der Gruppe griff dabei einen Beamten an, der dadurch aber nicht verletzt wurde. Der Aggressor kam dem ausgesprochenen Platzverweis mehrfach nicht nach. Er stachelte die Gruppe durch seine Aggressivität weiter auf. Deshalb nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.

Im Laufe des Einsatzes mussten die Beamten ein Großaufgebot an Polizeikräften anfordern, weil sich die Gruppe zunehmend mit umstehenden Personen solidarisiert und sich die Stimmung immer weiter aufgeheizt hatte. Beim Einsatz blieben alle Beamten unverletzt. Die beiden Hauptaggressoren müssen nun mit Anzeigen rechnen.