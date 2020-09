Insgesamt acht Unfälle verzeichnet die Polizei am Dienstag auf den Autobahnen A7 und A96 rund um Memmingen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über 90.000 Euro, ein Mann wurde schwer verletzt.

Zu drei der Unfälle kam es laut Polizei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei Nässe. Die Fahrzeuge schleuderten wegen Aquaplaning in die Schutzplanken. Ein Transporterfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Bei zwei Unfällen entstand lediglich ein Sachschaden von ca. 54.000 Euro.

Wegen zu geringen Abstands kam es außerdem zu vier Auffahrunfällen, teilt die Polizei mit. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 37.000 Euro.

An der Baustelle bei Buxheim dann der achte Unfall am Dienstag. Ein 67-jähriger Mann versuchte, noch vor der Baustelle einen Sattelzug zu überholen. Das schaffte er vor der Zusammenführung seines Fahrstreifens auf eine Spur allerdings nicht mehr. Der 67-Jährige versuchte dann, nach rechts zu wechseln, touchierte dabei aber erst linksseitig die Betongleitwand und dann den rechtsfahrenden Sattelzug. Am Wagen bzw. Sattelzug entstand nur ein geringer Sachschaden von etwa 800 Euro. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.