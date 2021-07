Update 07:45

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, ist auf der A7 ein sogenannter Tiefbettauflieger in Brand geraten. Ein Reifen des Aufliegers fing kurz nach der Anschlussstelle Woringen plötzlich Feuer. Der Grund ist noch unklar. Der 31-jährige Fahrer reagierte sofort, fuhr auf den Pannenstreifen und koppelte die Zugmaschine ab. Die Feuerwehren aus Bad Grönenbach und Woringen konnten den Brand schnell löschen. Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden. Weil der Schwertransporter nicht mehr fahrbereit war, musste ein Ersatzfahrzeug aus Pfronten organisiert werden. Ein Abschleppdienst musste die Ladung, eine 23 Tonnen schwere Fräsmaschine, umladen. Die Autobahn war dafür bis in die Morgenstunden voll gesperrt.

Update 07:25

Laut ADAC ist die Unfallstelle geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Bezugsmeldung

Die A7 ist zwischen Bad Grönenbach und Memmingen-Süd in nördlicher Richtung aktuell vollständig gesperrt. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist hier ein Schwertransport in Brand geraten. Laut Einsatzzentrale läuft die Bergung. Wie lange die Autobahn noch gesperrt ist, ist aktuell noch nicht abzusehen.