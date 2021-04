Am Montagmorgen hat ein brennender Holzstapel bei Memmingen einen Sachschaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt war neben dem Holzstapel eine Forstmaschine gelagert, auf die das Feuer übergriff.

Feuerwehr verhindert übergreifen der Flammen auf Waldstück



Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Maschine in Vollbrand. Den Feuerwehrleuten der Feuerwehren Memmingen, Amendingen und Eisenburg gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Waldstück zu verhindern.

Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung



Die Kriminalpolizei in Memmingen hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Der Brand ereignete am Waldstück auf der Ortsverbindungsstraße von Trunkelsberg in Richtung Amendingen informiert. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen gesehen haben, sich bei der Polizei unter der 08831/100-0 zu melden.