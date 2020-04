Auf der A7 zwischen Memmingen und Dettingen kam es am Montagabend während eines kurzen Gewitterschauers kurz hintereinander zu mehreren Unfällen. Laut Polizeiangaben verlor zunächst ein 32-Jähriger im Starkregen die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in die Mittelschutzplanke. Im weiteren Verlauf schleuderte er nach rechts durch einen Wildschutzzaun und blieb in der angrenzenden Grünfläche stehen. Wenig später verlor ein 50-jähriger Autofahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte ebenfalls in die Mittelschutzplanke, so die Polizei in einer Mitteilung.

"Besonders dramatisch" verlief nach Angaben der Polizei der Unfall eines 55-Jährigen. Er kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Wildschutzzaun. Im angrenzenden Acker überschlug sich das Auto des Mannes dann mehrfach.

Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den Autos beträgt rund 25.000 Euro.