In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei Memmingen einen 22-jährigen Mann verhaftet. Er hatte einen anderen Mann in der Asylbewerberunterkunft in Memmingerberg angegriffen. Als er einige Stunden später entlassen werden sollte, weigerte er sich die Polizeistation zu verlassen und griff einen Beamten an.

Aggressiver Widerstand

Der Mann schlug unvermittelt Richtung Kopf des Polizisten, worauf die Beamten ihn fesselten und erneut in Gewahrsam nehmen mussten. Dabei leistete der 22-Jährige massiven Widerstand. Der Polizeibeamte wurde durch den Angreifer leicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs, Widerstands gegen einen Polizeibeamten und einer vorsätzlichen Körperverletzung.