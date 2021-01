In Steinheim bei Memmingen sind in einem Jahr 20 Katzen verschwunden. Nur zwei der Katzen konnten bislang gefunden werden - beide waren tot. Von den restlichen Tieren fehlt weiterhin jede Spur. Thomas Lange hat daher Anzeige bei der Polizei erstattet. Er und weitere Katzenbesitzer in Steinheim glauben, dass es jemanden gibt, der die Katzen tötet und dann entsorgt. Lange wohnt in Steinheim und im letzten Jahr sind drei seiner vier Katzen verschwunden. Zusammen mit anderen Beteiligten hat Lange eine Belohnung von 2.500 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Polizei ermittelt



"Wir ermitteln in alle Richtungen", meint Alfred Schöner von der Polizei Memmingen. Mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen, möchte sich Schöner derzeit nicht dazu äußern, ob auch die Polizei von einem Verbrechen ausgeht. Er betont: "Wir nehmen die Sache ernst." Momentan sei man dabei, die Nachbarschaft zu befragen.

Auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen



Bei den Ermittlungen sei man jedoch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. "Anwohner, die verdächtige Wahrnehmungen machen, können sich jederzeit bei der Polizei melden", so Schöner. Der Polizist rät außerdem: Sollte man eine Katze entdecken, die Verletzungen hat, die auf äußere Gewalteinwirkung hindeuten, sollte man mit dem Tier zum Tierarzt gehen. Der Tierarzt kann dann ein Attest ausstellen, das dann an die Polizei weitergeleitet werden kann.