In Memmingen ist es am frühen Freitagabend in der Innenstadt zu einer Prügelei zwischen ungefähr 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen gekommen. Als die Polizei Memmingen dort ankam stellte sich heraus, dass ein Streit dafür verantwortlich war.

Streit wird zu Prügelei

Vier Jugendliche hatten sich zuvor nämlich gestritten. Etliche Freunde der Jugendlichen beteiligten sich daraufhin an den Streitigkeiten. Das führte dann zu einer handfesten Schlägerei. Dabei verletzten sich, soweit der Polizei bisher bekannt, drei Personen leicht. Zeugen, sowie weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Memmingen unter Telefon (08331) 100-0 zu melden.