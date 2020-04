Im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Rosenviertels geht es nach der Auftaktveranstaltung und der ersten Themenwerkstatt in die nächste Runde. Geplant war die zweite Themenwerkstatt am Donnerstag, 7. Mai 2020, in der Stadthalle. Durch die derzeitige Situation und die daraus resultierenden Beschränkungen ist die Veranstaltung in dieser Form leider nicht durchführbar.

Die Meinung der Bürgerinnen und Bürger ist der Stadt Memmingen weiterhin sehr wichtig, deshalb sollen die weiteren Schritte zur Neugestaltung des Rosenviertels nicht ohne einen weiteren Bürgerdialog gegangen werden. Außerdem soll der Termin nicht bis ins Ungewisse verschoben werden. Nach dem Motto „Online statt Statthalle“ wird es deshalb eine virtuelle zweite Themenwerkstatt geben. Diese will primär die Eckpunkte für die künftige Nutzung im Rahmen der Auslobung des Wettbewerbes festlegen.

Der genaue zeitliche Rahmen und das zur Befragung genutzte Onlineportal werden noch bekannt gegeben, findet jedoch voraussichtlich Ende Mai bis Ende Juni statt.