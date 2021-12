Im Krankenhaus in Memmingen sind erneut zwei Corona-Patienten verstorben - das hat das Klinikum am Mittwochvormittag mitgeteilt. Eine der verstorbenen Personen stammte aus dem Stadtgebiet. Bereits am Dienstag waren ebenfalls zwei Corona-Patienten gestorben. Eine Person stammte aus dem Landkreis Unterallgäu.

Auch zwei Kinder im Krankenhaus



Insgesamt werden derzeit 24 Patienten mit einer Corona-Erkrankung im Klinikum behandelt. Bei zwei der Patienten handelt es sich um Kinder, so die Klinik in einer Mitteilung. Diese befinden sich jedoch auf einer Normalstation.

Intensivmedizinische Pflege benötigen derzeit sieben Patienten. 17 Corona-Erkrankte werden auf einer normalen Station behandelt.